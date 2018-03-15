15 марта 2018 19:00 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:13 | 15 марта
В Вольском районе пенсионера отправят в колонию за убийство приятеля
16:27 | 15 марта
Инклюзивная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» пройдет в Саратове
15:49 | 15 марта
В Саратове вновь ожидается мокрый снег и дождь
15:08 | 15 марта
Академопера едет с гастролями в Вольск и Энгельс
14:17 | 15 марта
Житель Федоровского района насмерть забил знакомого
13:30 | 15 марта
В Степном в огне погиб мужчина
12:39 | 15 марта
Среди призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО - саратовская команда
11:45 | 15 марта
Саратовские семьи начали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала
10:53 | 15 марта
В Саратове прошел вечер к 105-летию Сергея Михалкова
10:00 | 15 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали победу над клубом "СКИФ"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Среди призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО - саратовская команда

Новости


В Казани в торжественной обстановке наградили победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

Окружной этап собрал 168 юных интеллектуалов из всех регионов Приволжья. В команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований (ученики 8-11 классов общеобразовательных учреждений). Саратовскую область представляли 11 учеников физико-технического лицея №1 г. Саратова.

Участники команд состязались в эрудиции, скорости мышления и сообразительности по четырем видам программы: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?». Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей Казани.

По итогам соревнований саратовцы заняли третье место в «Решении изобретательских задач», в общем зачете команда ФТЛ №1 г. Саратова стала четвертой.

За победу в отдельных соревнованиях участники получили кубки и призы от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.