Среди призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО - саратовская команда
В Казани в торжественной обстановке наградили победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.
Окружной этап собрал 168 юных интеллектуалов из всех регионов Приволжья. В команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований (ученики 8-11 классов общеобразовательных учреждений). Саратовскую область представляли 11 учеников физико-технического лицея №1 г. Саратова.
Участники команд состязались в эрудиции, скорости мышления и сообразительности по четырем видам программы: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?». Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей Казани.
По итогам соревнований саратовцы заняли третье место в «Решении изобретательских задач», в общем зачете команда ФТЛ №1 г. Саратова стала четвертой.
За победу в отдельных соревнованиях участники получили кубки и призы от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.