15 марта 2018 19:00 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:13 | 15 марта
В Вольском районе пенсионера отправят в колонию за убийство приятеля
16:27 | 15 марта
Инклюзивная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» пройдет в Саратове
15:49 | 15 марта
В Саратове вновь ожидается мокрый снег и дождь
15:08 | 15 марта
Академопера едет с гастролями в Вольск и Энгельс
14:17 | 15 марта
Житель Федоровского района насмерть забил знакомого
13:30 | 15 марта
В Степном в огне погиб мужчина
12:39 | 15 марта
Среди призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО - саратовская команда
11:45 | 15 марта
Саратовские семьи начали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала
10:53 | 15 марта
В Саратове прошел вечер к 105-летию Сергея Михалкова
10:00 | 15 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали победу над клубом "СКИФ"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовские семьи начали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала

Новости
Саратовские семьи начали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала

33 семьи, в которых в этом году родились вторые дети, получили первые выплаты из средств материнского капитала, - сообщает пресс-служба регионального ПФР.

Напомним, право на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала имеют семьи, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился или усыновлен второй ребенок и чей доход менее 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. В то же время, не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Быстро определить, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского (семейного) капитала можно с помощью он-лайн калькулятора на сайте www.pfrf.ru. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. Калькулятор мгновенно рассчитает доход на одного члена семьи за 12 предшествующих календарных месяцев и сравнит его с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Он-лайн калькулятор находится в разделе «Получателям МСК». Нужно зайти во вкладку «Как получить и потратить материнский капитал», затем - «Как получить ежемесячную выплату» и перейти в раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи».

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года – в Саратовской области 9159 рублей.

Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и затем семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

На сегодняшний день 71 семья подала заявление на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала.