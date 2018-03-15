Саратовские семьи начали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала

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Напомним, право на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала имеют семьи, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился или усыновлен второй ребенок и чей доход менее 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека.При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. В то же время, не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.Быстро определить, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского (семейного) капитала можно с помощью он-лайн калькулятора на сайте www.pfrf.ru. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. Калькулятор мгновенно рассчитает доход на одного члена семьи за 12 предшествующих календарных месяцев и сравнит его с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Он-лайн калькулятор находится в разделе «Получателям МСК». Нужно зайти во вкладку «Как получить и потратить материнский капитал», затем - «Как получить ежемесячную выплату» и перейти в раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи».Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года – в Саратовской области 9159 рублей.Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и затем семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.На сегодняшний день 71 семья подала заявление на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала.