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В Саратове прошел вечер к 105-летию Сергея Михалкова

Новости
В Саратове прошел вечер к 105-летию Сергея Михалкова

14 марта в ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» в Детском парке прошло мероприятие «Автор советского и российского гимнов», посвящённое 105-летию со дня рождения советского писателя, поэта, сценариста, автора текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации Сергея Владимировича Михалкова (1913 – 2009).

Иногда биография одного человека становится уроком истории. Именно так сложилась судьба Сергея Владимировича Михалкова. Даже краткий рассказ о его жизни и творчестве выходит далеко за рамки маленького мира детской литературы. На поэзии Сергея Михалкова выросло несколько поколений.

Юбилейный год писателя отмечается разными мероприятиями, но к числу самых значительных достижений относится Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков.

Ведущие вечера Е.В. Сабирова и Т.Т. Немцова напомнили читателям биографию писателя, рассказали об истории династии Михалковых, уходящей своими корнями в XV век, о его творческом пути, прочитали стихи поэта. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено истории создания С.В. Михалковым гимнов Советского Союза и Российской Федерации.

В конце мероприятия всем присутствующим был предложен к просмотру отрывок из документального фильма «Отец», который снял сын писателя – знаменитый режиссёр Никита Михалков в 2003 году.

Хочется верить, что имя С.В. Михалкова навсегда останется с детьми и будет делать нас – взрослых – детскими, живыми, сердечными, искренними.