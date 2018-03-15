Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали победу над клубом "СКИФ"

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"Матч в Краснодаре был принципиален для "СГАУ-Саратов" по нескольким причинам. Во - первых в первом матче в этом сезоне для "аграриев" краснодарцы нанесли нашей команде обидное поражение со счётом 25-26. Во - вторых борьба за плей - офф продолжается и не смотря на то, что "жёлто-зелёные" возглавляют группу команд оспаривающих место с 6 по 10, но каждая осечка даёт шанс обойти нашу команду. "СКИФ", в свою очередь, ведут борьбу за третье место с "Университет-Лесгафта Невой" и терять очки им никак нельзя.После обидного поражения в Будённовске от ставропольского "Динамо-Виктора" “СГАУ-Саратов” был полон решимости набрать очки в Краснодаре. Однако соперник “жёлто-зелёных” ждал не из простых. Краснодарцы на данный момент являются обладателями кубка России и бронзовыми призёрами чемпионата России 2017 года. А также являются одним из лидеров чемпионата, занимая третью строчку в турнирной таблице текущего сезона. Мало того в еврокубковой кампании сезона 2017/2018 они уже добрались до четвертьфинала, а значит вошли в восьмёрку сильнейших европейских команд “Challeng Cup”.Счёт открыли саратовцы. Олег Кривенко точным броском поразил краснодарские ворота и в последствии отрыв увеличился до двух мячей, но хозяева площадки на десятой минуте встречи вышли вперёд 5:4. Весь тайм прошёл в тяжёлой и вязкой борьбе, чему свидетельствует не большое количество забитых мячей. За две минуты до конца первого тайма гандболисты “СКИФа” ведут с разницей в два мяча 11:9. Голы Артёма Пономарёва и Дениса Афонина и сейвы Андрея Дьяченко, блестяще проведшего весь матч и отразившего 42 % бросков по его воротам позволили на перерыв уйти при равном счёте 11:11.Упорная борьба продолжалась до 42-й минуты матча, когда “СГАУ-Саратов” предпринял рывок благодаря голам Максима Зяблова, Яна Ковалёва, Олега Кривенко и всё того же Андрея Дьяченко, раз за разом спасавшего наши ворота. 15:19 в пользу “аграриев” в середине второго тайма, но самое тяжёлое было ещё впереди. Краснодарцы, ведущие борьбу за третью строчку в чемпионате, никак не хотели уступать на своей площадке и пустились в погоню за “жёлто-зелёными”. За минуту до конца встречи на табло горели 21:22 в пользу “СГАУ-Саратов”. Наступила развязка матча. Стоит отметить, что концовку встречи саратовцы провели в меньшинстве. Сначала был удалён Максим Зяблов, а за шесть секунд до конца и Александр Рыжков. Однако и в численном меньшинстве смогли отстоять свои ворота. В паузе, возникшей в связи с удалением, держать оборону вышел Евгений Прокопьев. И стоит отметить, что именно его действия в защите сыграли решающую роль в последние шесть секунд. Сначала он завязал игрока краснодарской команды, который рвался к воротам “СГАУ-Саратов”. В этот момент закончилось время матча, но так как был назначен свободный бросок, его необходимо было выполнить. Стенка из четырех саратовцев выдержала краснодарский бросок, а точнее Евгений Прокопьев принял этот бросок на себя. Итог встречи 21:22.Эта победа позволила “СГАУ-Саратов” укрепиться на шестой строчке в российской мужской суперлиге.СГАУ-Саратов:Дьяченко – 15/35 (42%), Сергеев – 0/1Ковалёв – 6/6, Кривенко – 5/7, Пономарёв – 2/7, Рыжков – 2/6, Ахремочкин – 2/2, Зяблов – 2/2, Прокопьев – 1/5, Снитка – 1/2, Афонин – 1/9.Следующий матч “СГАУ-Саратов” проведёт на своей площадке 20 марта в 18-30. Соперником нашей команды будет серебряный призёр чемпионата России “Университет-Лесгафта Нева” (Санкт-Петербург)".