Саратовцев приглашают написать песню для детского хора

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Конкурса проводится для оказания поддержки и развития отечественной хоровой культуры; обновления и расширения репертуара детских хоров;поддержки творческой деятельности отечественных композиторов и поэтов.Организаторы привлекают современных отечественных композиторов и поэтов к созданию песенных патриотических произведений для детских хоровых коллективов;К участию допускаются отечественные композиторы и поэты, а также авторские коллективы. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа. Первый (отборочный) этап проводится с 15 марта по 15 июня 2018 года. Авторы направляют конкурсные документы на электронный адрес НП «Всероссийское хоровое общество» orghor@yandex.ru Дополнительно на специально созданной странице на сайте НП «Всероссийское хоровое общество» http://npvho.ru/ размещаются аудиозаписи или видеозаписи конкурсных сочинений для проведения открытого онлайн-голосования. Заявки принимаются до 15 апреля 2018 года.Второй (финальный) этап проводится по результатам первого этапа с 15 июня по 31 июля 2018 года. Во время финального этапа жюри Конкурса подводит итоги, включая итоги открытого интернет-голосования. По итогам проведения финального этапа возможна организация гала-концерта с исполнением сочинений победителей Конкурса.Подробная информация о конкурсе размещена на сайте НП «Всероссийское хоровое общество» http://npvho.ru/ .