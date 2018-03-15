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Саратовцев приглашают написать песню для детского хора

Новости
Саратовцев приглашают написать песню для детского хора

Всероссийский конкурс авторов на лучшую детскую хоровую песню проводится в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. Учредителями и организаторами конкурса является Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество» и Министерство образования и науки Российской Федерации.

Конкурса проводится для оказания поддержки и развития отечественной хоровой культуры; обновления и расширения репертуара детских хоров;

поддержки творческой деятельности отечественных композиторов и поэтов.

Организаторы привлекают современных отечественных композиторов и поэтов к созданию песенных патриотических произведений для детских хоровых коллективов;

К участию допускаются отечественные композиторы и поэты, а также авторские коллективы. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа. Первый (отборочный) этап проводится с 15 марта по 15 июня 2018 года. Авторы направляют конкурсные документы на электронный адрес НП «Всероссийское хоровое общество» orghor@yandex.ru Дополнительно на специально созданной странице на сайте НП «Всероссийское хоровое общество» http://npvho.ru/ размещаются аудиозаписи или видеозаписи конкурсных сочинений для проведения открытого онлайн-голосования. Заявки принимаются до 15 апреля 2018 года.

Второй (финальный) этап проводится по результатам первого этапа с 15 июня по 31 июля 2018 года. Во время финального этапа жюри Конкурса подводит итоги, включая итоги открытого интернет-голосования. По итогам проведения финального этапа возможна организация гала-концерта с исполнением сочинений победителей Конкурса.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте НП «Всероссийское хоровое общество» http://npvho.ru/ .