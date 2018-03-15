На сайте «ПроТаблетки» отзывы о лекарствах оставляют профессиональные медики
Профессиональное медицинское сообщество проявляет высокий интерес к работе портала «ПроТаблетки». Об этом свидетельствует наличие на сайте более 20 тысяч отзывов врачей о лекарственных препаратах, которые они применяли в ходе своей практической деятельности.
На портале «ПроТаблетки» пользователи могут найти большое количество полезной информации о лекарствах: описание, стоимость, наличие аналогов, противопоказания, эффективность, особенности приема. Отзывы о препаратах могут оставлять и пациенты, но они, в отличие от докторов, не выставляют лекарству оценки.
Портал разработал специальную систему оценки лекарств, которую используют в своих публикациях доктора. Они анализируют отдельно ряд особенностей лекарства (побочные эффекты, соотношение цены и качества, эффективность), после чего ставят оценку препарату. Далее на основе этих оценок составляется рейтинг лекарственных средств.