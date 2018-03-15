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Мирей Матье: «Я не верю рассказам о Слуцком»

Новости


Звезда французской эстрады считает невозможными обвинения в адрес Леонида Слуцкого.

Всемирно известная французская певица, кумир многих поколений российских и советских слушателей, прибыла в Россию, чтобы дать концерт в Большом Кремлевском дворце. Накануне дня выступлений певица дала интервью порталу dailystorm.ru.

Среди других тем разговор зашел и о российском парламентарии Леониде Слуцком. Накануне праздника Защитника Отечества глава одного из комитетов ГД РФ оказался в центре «сексуального» скандала. Несколько журналисток парламентского пула обвинили депутата в сексуальных домогательствах. Выражались домогательства в прикосновениях, которые дамы сочли неприличными, и разговорах.

Причем обвинявшие, по странному стечению обстоятельств, работают в редакциях так называемых «оппозиционных» СМИ.

Мирей Матье подтвердила, что слышала о нескольких обвинениях в адрес Леонида Слуцкого. И сообщила, что не верит в то, что Леонид Эдуардович мог вести себя фривольно по отношению к женщинам.

«Когда я услышала эту новость, я была абсолютно потрясена. Я протестую против этой лживой кампании, потому что я прекрасно знаю этого человека и знаю, что он не способен на такие действия. Я знаю его как человека очень деликатного, вежливого, тактичного. Я хорошо знаю и его семью, неоднократно с ними общалась. Я всегда чувствовала, что со стороны Леонида наблюдается большое уважение к женщине.

Я – певица, я никогда не занималась политикой и никогда с Леонидом об этом не говорила, но я не могу сейчас принять, что о нем говорят некоторые СМИ».

Звезда мировой сцены отметила, что знает Леонида Слуцкого довольно длительное время. Действительно, их дружба насчитывает несколько лет. Именно с подачи Леонида Слуцкого Мирей Матье стала талисманом фестиваля духовых оркестров «Спасская башня». Певица считает, что председатель думского комитета не способен перейти ту грань, которая стоит между галантностью и хамством.

Ранее в защиту Леонида Слуцкого уже высказывались хирург с мировым именем Леонид Рошаль, поэт Андрей Дементьев, коллеги по Государственной думе, главы думских комитетов.

Неоднократно высказывались мнения о том, что обвинения в харассменте – лишь часть спланированной акции, направленной на дискредитацию процедуры выборов Президента РФ.