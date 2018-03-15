Саратовцев приглашают на ярмарку «выходного дня»
В ближайшую субботу центральным местом ярмарочной торговли вновь станет Театральная площадь.
По традиции, покупателям будет предложена сельскохозяйственная продукция, продовольственные товары и товары народных промыслов.
Все желающие смогут приобрести мясо и мясопродукты, молочную, рыбную и птицеводческую продукцию, мед, крупы, муку, овощи, фрукты, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.
Время работы ярмарки - с 8.00 до 16.00.
Фото https://news.am