Жительница Саратова задушила пьющую мать поясом от халата
По факту убийства пожилой женщины возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия с участием подозреваемой.
ЧП произошло сегодня, 14 марта. В дневное время в правоохранительные органы обратилась 39-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что задушила свою 68-летнюю мать.
На место происшествия - в квартиру на Чернышевского - была направлена следственно-оперативная группа. В настоящий момент установлено, что утром между женщинами произошел конфликт якобы из-за злоупотребления потерпевшей спиртным. Во время скандала дочь схватила табурет и ударил им мать по голове, а затем задушила ее поясом от халата.
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает пресс-служба следственного управления региона. - С участием злоумышленницы проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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