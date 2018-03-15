Балаковский студент победил в чемпионате ПФО по кикбоксингу
В городе Тольятти проходил чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком.
Участниками соревнований стали более 400 спортсменов из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Саратовской, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей.
Золотую медаль соревнований в весовой категории 81 кг завоевал Сергей Синикин, студент Балаковского политехнического техникума. Также двое студентов Балаковского политехнического техникума стали бронзовыми призерами соревнований: Ильяс Меджидов в весовой категории +70 кг и Кирилл Цацын в весовой категории 57 кг.
Подготовили спортсменов Керим Керимов, обладатель Кубка мира (2011 г.), бронзовый призёр Кубка мира (2017 г.), мастер спорта России и Адалет Керимов, руководитель военно-патриотического клуба «Патриот», преподаватель Балаковского политехнического техникума, член Федерации кикбоксинга России.