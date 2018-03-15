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Балаковский студент победил в чемпионате ПФО по кикбоксингу

Новости
Балаковский студент победил в чемпионате ПФО по кикбоксингу

В городе Тольятти проходил чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком.

Участниками соревнований стали более 400 спортсменов из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Саратовской, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей.

Золотую медаль соревнований в весовой категории 81 кг завоевал Сергей Синикин, студент Балаковского политехнического техникума. Также двое студентов Балаковского политехнического техникума стали бронзовыми призерами соревнований: Ильяс Меджидов в весовой категории +70 кг и Кирилл Цацын в весовой категории 57 кг.

Подготовили спортсменов Керим Керимов, обладатель Кубка мира (2011 г.), бронзовый призёр Кубка мира (2017 г.), мастер спорта России и Адалет Керимов, руководитель военно-патриотического клуба «Патриот», преподаватель Балаковского политехнического техникума, член Федерации кикбоксинга России.