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ПФР делает взаимодействие граждан с банками более удобным

Новости
ПФР делает взаимодействие граждан с банками более удобным

На портале государственных услуг gosuslugi.ru реализован сервис, в рамках которого Пенсионный фонд в Личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР.

Гражданин может по своему усмотрению с помощью средств портала госуслуг отправить полученные сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в кредитную организацию. В результате кредитная организация получает от гражданина сведения, достоверность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может их использовать для оценки финансового положения заемщика*.

Данный порядок информирования доступен любым кредитным организациям, которые включены в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут предоставлять информацию в более чем тридцать банков, и это количество продолжает расти.

В связи с запуском нового порядка информирования через портал госуслуг, ранее действовавший временный порядок взаимодействия, который был доступен только крупным кредитным организациям, признан утратившим силу.

Напомним, в настоящее время узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также получить другие услуги Пенсионного фонда в электронном виде можно в Личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.