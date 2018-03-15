ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: остерегайтесь карманников!

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Обо всех фактах карманных краж Вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02».Вчера жертвами карманных краж стали три жителя города Саратова. Так, в Волжском районе потерпевшим оказался 44 – летний мужчина, который лишился кошелька из кармана куртки на остановке общественного транспорта, расположенной по улице Славянская. В кошельке находилась денежная сумма в размере 400 рублей и две банковские карты.Так же жертвами преступления стали две женщины 1992 и 1964 года рождения, у которых были похищены сотовые телефоны в общественном транспорте. Преступления были совершены в Ленинском и Октябрьском районах города Саратова.По каждому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает о профилактике карманных краж в общественных местах!Карманные кражи - самые массовые и популярные среди злоумышленников. Число карманников растет, так как карманная кража – довольно легкий «заработок».Несколько несложных правил, которые помогут уберечься от воров-карманников:1.Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание.2. Используйте нагрудные кошельки. Очень надежный способ хранения, так как в этих случаях карманникам не удастся действовать незаметно.3. Следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе.4. Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.5. Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте.6. Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку.7. Выходя из дома, загляните в свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег вы располагаете. Не стоит брать с собой лишние деньги.8. Не пересчитывайте содержимое кошелька публично.9. Лишний раз не демонстрируйте окружающим дорогостоящие гаджеты.Следует также помнить, что большая часть карманных краж приходится на так называемый час пик — время, когда общественный транспорт загружен максимально. Злоумышленникам легче всего работать в переполненном автобусе. Избежать ограбления можно только одним способом: переложите все ценные вещи в передние карманы брюк и, лучше всего, держите там руку. Женщинам необходимо держать сумочку перед собой и постараться не обращать внимания на отвлекающие маневры, которые вполне может совершить грабитель.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает, что обо всех фактах краж в общественных местах сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного - 102).