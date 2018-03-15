ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: остерегайтесь карманников!
ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: остерегайтесь карманников!
Обо всех фактах карманных краж Вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02».
Вчера жертвами карманных краж стали три жителя города Саратова. Так, в Волжском районе потерпевшим оказался 44 – летний мужчина, который лишился кошелька из кармана куртки на остановке общественного транспорта, расположенной по улице Славянская. В кошельке находилась денежная сумма в размере 400 рублей и две банковские карты.
Так же жертвами преступления стали две женщины 1992 и 1964 года рождения, у которых были похищены сотовые телефоны в общественном транспорте. Преступления были совершены в Ленинском и Октябрьском районах города Саратова.
По каждому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ.
ГУ МВД России по Саратовской области напоминает о профилактике карманных краж в общественных местах!
Карманные кражи - самые массовые и популярные среди злоумышленников. Число карманников растет, так как карманная кража – довольно легкий «заработок».
Несколько несложных правил, которые помогут уберечься от воров-карманников:
1.Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание.
2. Используйте нагрудные кошельки. Очень надежный способ хранения, так как в этих случаях карманникам не удастся действовать незаметно.
3. Следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе.
4. Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.
5. Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте.
6. Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку.
7. Выходя из дома, загляните в свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег вы располагаете. Не стоит брать с собой лишние деньги.
8. Не пересчитывайте содержимое кошелька публично.
9. Лишний раз не демонстрируйте окружающим дорогостоящие гаджеты.
Следует также помнить, что большая часть карманных краж приходится на так называемый час пик — время, когда общественный транспорт загружен максимально. Злоумышленникам легче всего работать в переполненном автобусе. Избежать ограбления можно только одним способом: переложите все ценные вещи в передние карманы брюк и, лучше всего, держите там руку. Женщинам необходимо держать сумочку перед собой и постараться не обращать внимания на отвлекающие маневры, которые вполне может совершить грабитель.
ГУ МВД России по Саратовской области напоминает, что обо всех фактах краж в общественных местах сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного - 102).