На дорогах Саратова пройдет операция "Маленький пассажир"
Мероприятия в ее рамках будут проводиться с 14 по 16 марта в целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пресечения и выявления нарушений водителями автотранспортных средств правил перевозки детей-пассажиров.
По данным ГИБДД города, с начала 2018 года на территории Саратова произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в которых 6 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция напоминает, что наличие детского кресла в автомобиле жизненно необходимо. Правилами дорожного движения регламентируется применение детских удерживающих устройств при перевозке пассажиров младше 12 лет. Допускается использование и других удерживающих средств, позволяющих пристегивать ребенка с помощью предусмотренных конструкцией автомашины ремней безопасности.
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