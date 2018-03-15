Более 200 человек подали заявки на обучение в Школе молодых управленцев

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Напомним, что проект "Школа молодых управленцев" был инициирован губернатором Валерием Радаевым. Ожидается, что его реализация поможет создать условия для подготовки квалифицированных руководителей и специалистов нового поколения, многие из которых войдут в кадровый резерв Саратовской области.По информации управления кадровой политики и государственной службы правительства области, более 200 человек выразили желание пройти обучение, предоставив необходимые документы и написав мотивационное эссе. Всем им предстоит пройти тестирование на знание основ законодательства Российской Федерации.Те, кто успешно справится с заданием и наберет наибольшее количество баллов, пройдут во второй тур, где будет проведена комплексная оценка их управленческих компетенций и личностных особенностей. В итоге будут выбраны 100 человек, наиболее успешно справившихся со всеми заданиями.Победители конкурсного отбора будут проходить очное и дистанционное обучение, встречаться с успешными руководителями, после чего им будет необходимо подготовить и защитить собственный проект.Фото https://admmegion.ru