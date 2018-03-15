Пассажиры электричек могут приобрести различные виды абонементных билетов
Для проезда во все дни недели пассажирам доступны абонементные билеты «ежедневно», для проезда в рабочие дни – абонементные билеты «рабочего дня», для проезда в определенные даты – абонементные билеты «на даты», для проезда по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и праздничным дням – абонементные билеты «выходного дня», абонементные билеты сроком действия «5-10-15-20-25 дней».
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, цена абонементных билетов зависит от их вида и расстояния до станции, которая необходима пассажиру. К примеру, от ст. Саратов-1 до ст. Тарханы полная стоимость проезда по разовому проездному документу в направлении «туда» составит 114 рублей, полная стоимость проезда по рабочим дням в течение месяца «туда и обратно» - 4 788 рубл й. При этом стоимость абонементного билета «рабочего дня на 1 месяц» составит 1 961 рубль. Экономия – 2 827 рублей.
Абонементные билеты можно оформить в пригородных кассах на станциях Трофимовский-1, Примыкание, Жасминная, Анисовка, Курдюм, Тарханы, Татищево, Кологривовка, Аткарск, а также на остановочных пунктах Приволжский, Комсомольский, Вагонное Депо, Саратов-2, Сокурский тракт, Студгородок, Саратов-3, Молодежная, Астраханский переезд, Площадь им. Ленина, Зуборезный и Правобережный.
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