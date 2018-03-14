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«Программа комплексного лечения пациентов, страдающих эпилепсией» запущена в Москве

Новости
«Программа комплексного лечения пациентов, страдающих эпилепсией» запущена в Москве


Врачи московских клиник оказывают бесплатную помощь пациентам, страдающим эпилепсией, в рамках социального проекта. С 2014 года реализуется «Программа комплексного лечения пациентов, страдающих эпилепсией». В ней задействованы врачи сразу нескольких специальностей: биохимики, нейрохирурги, неврологи, эпилептологи, нейрофизиологи, патоморфологи, нейропсихологи, нейрорадиологи.

Программа имеет цель установить контроль над приступами у людей, страдающих эпилепсией, снизить летальность и повысить качество жизни больных. Для этого проводится комплексное обследование пациентов, подбирается и корректируется консервативная терапия, осуществляется хирургическое лечение больных эпилепсией и реабилитация после оперативного вмешательства. Одним из результатов программы стало прекращение приступов после хирургической операции у 60-70% пациентов, хорошая социально-бытовая и профессиональная адаптация.