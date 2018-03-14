14 марта 2018 08:18 СРЕДА
Новости
19:34 | 13 марта
«Программа комплексного лечения пациентов, страдающих эпилепсией» запущена в Москве
18:10 | 13 марта
Начата совместная деятельность блокчейнов DATx и GIFTO
17:17 | 13 марта
В области 352 женщины получили выплату на первого ребенка
16:33 | 13 марта
Врачи Донецкого республиканского травматологического центра высказали слова поддержки в адрес Леонида Слуцкого
15:49 | 13 марта
В Саратове будут судить бывшего сотрудника регионального управления Росприроднадзора
15:00 | 13 марта
Илья Захаров продолжает выступления в Мировой серии по прыжкам в воду
14:07 | 13 марта
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в феврале 2018 года составил 23,5%
13:19 | 13 марта
В Ртищевском районе мужчина убил знакомого
12:28 | 13 марта
Начинается первый этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"
11:37 | 13 марта
Валерий Радаев и Михаил Исаев выразили соболезнования в связи с кончиной Олега Табакова
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Начата совместная деятельность блокчейнов DATx и GIFTO

Новости
Начата совместная деятельность блокчейнов DATx и GIFTO

Новый блокчейн DATx, создающий целостную экосистему для удовлетворения потребностей и решения проблем в области рекламы, сообщил о начале стратегического партнерства с GIFTO, глобальной платформой универсальных подарков.

Партнерство двух блокчейнов, по мнению Ральфа Саса, руководителя проекта DATx, разрешит дополнить приложения DATx на программной рекламной платформе и расширить их возможности. GIFTO сможет сохранять надежность своей системы, обеспечивать свободу от поддельных узлов, своевременно определять и устранять главные причины их возникновения. Пользователи и разработчики системы GIFTO, используя технологии DATx, смогут обналичить полученные за вклад в сценарии применения рекламы деньги.

Около 30 млн пользователей GIFTO по всему миру создают с ее помощью виртуальные подарки, продают их и обмениваются ими. Основная задача платформы DATx (https://t.me/datxofficial01) – разработка единого протокола для всей рекламной системы, применяющей технологию блокчейн.