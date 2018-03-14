Начата совместная деятельность блокчейнов DATx и GIFTO
Новый блокчейн DATx, создающий целостную экосистему для удовлетворения потребностей и решения проблем в области рекламы, сообщил о начале стратегического партнерства с GIFTO, глобальной платформой универсальных подарков.
Партнерство двух блокчейнов, по мнению Ральфа Саса, руководителя проекта DATx, разрешит дополнить приложения DATx на программной рекламной платформе и расширить их возможности. GIFTO сможет сохранять надежность своей системы, обеспечивать свободу от поддельных узлов, своевременно определять и устранять главные причины их возникновения. Пользователи и разработчики системы GIFTO, используя технологии DATx, смогут обналичить полученные за вклад в сценарии применения рекламы деньги.
Около 30 млн пользователей GIFTO по всему миру создают с ее помощью виртуальные подарки, продают их и обмениваются ими. Основная задача платформы DATx (https://t.me/datxofficial01) – разработка единого протокола для всей рекламной системы, применяющей технологию блокчейн.