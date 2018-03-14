14 марта 2018 08:18 СРЕДА
Новости
19:34 | 13 марта
«Программа комплексного лечения пациентов, страдающих эпилепсией» запущена в Москве
18:10 | 13 марта
Начата совместная деятельность блокчейнов DATx и GIFTO
17:17 | 13 марта
В области 352 женщины получили выплату на первого ребенка
16:33 | 13 марта
Врачи Донецкого республиканского травматологического центра высказали слова поддержки в адрес Леонида Слуцкого
15:49 | 13 марта
В Саратове будут судить бывшего сотрудника регионального управления Росприроднадзора
15:00 | 13 марта
Илья Захаров продолжает выступления в Мировой серии по прыжкам в воду
14:07 | 13 марта
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в феврале 2018 года составил 23,5%
13:19 | 13 марта
В Ртищевском районе мужчина убил знакомого
12:28 | 13 марта
Начинается первый этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"
11:37 | 13 марта
Валерий Радаев и Михаил Исаев выразили соболезнования в связи с кончиной Олега Табакова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В области 352 женщины получили выплату на первого ребенка

Новости
В области 352 женщины получили выплату на первого ребенка


В Саратовской области ее сумма составляет 9159 рублей.

По информации регионального министерства социального развития, семьи, в которых с января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок и чей среднедушевой доход не превышает 1,5 кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за 2-й квартал года, предшествующего году обращения, получат из федерального бюджета денежную выплату.

Органы социальной защиты населения области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляют прием у граждан заявлений с документами для назначения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

По данным на 13 апреля, 389 женщин подали документы в органы социальной защиты населения. 352 женщинам данная денежная выплата уже назначена и выплачивается.

Фото http://gkh64.ru