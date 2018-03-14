В области 352 женщины получили выплату на первого ребенка
В Саратовской области ее сумма составляет 9159 рублей.
По информации регионального министерства социального развития, семьи, в которых с января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок и чей среднедушевой доход не превышает 1,5 кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за 2-й квартал года, предшествующего году обращения, получат из федерального бюджета денежную выплату.
Органы социальной защиты населения области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляют прием у граждан заявлений с документами для назначения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
По данным на 13 апреля, 389 женщин подали документы в органы социальной защиты населения. 352 женщинам данная денежная выплата уже назначена и выплачивается.
Фото http://gkh64.ru