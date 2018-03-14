14 марта 2018 08:19 СРЕДА
Новости
19:34 | 13 марта
«Программа комплексного лечения пациентов, страдающих эпилепсией» запущена в Москве
18:10 | 13 марта
Начата совместная деятельность блокчейнов DATx и GIFTO
17:17 | 13 марта
В области 352 женщины получили выплату на первого ребенка
16:33 | 13 марта
Врачи Донецкого республиканского травматологического центра высказали слова поддержки в адрес Леонида Слуцкого
15:49 | 13 марта
В Саратове будут судить бывшего сотрудника регионального управления Росприроднадзора
15:00 | 13 марта
Илья Захаров продолжает выступления в Мировой серии по прыжкам в воду
14:07 | 13 марта
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в феврале 2018 года составил 23,5%
13:19 | 13 марта
В Ртищевском районе мужчина убил знакомого
12:28 | 13 марта
Начинается первый этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"
11:37 | 13 марта
Валерий Радаев и Михаил Исаев выразили соболезнования в связи с кончиной Олега Табакова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Врачи Донецкого республиканского травматологического центра высказали слова поддержки в адрес Леонида Слуцкого

Новости


Они не верят, что известный политик, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий виновен в том, что ему инкриминируют.

Напомним, в феврале этого год ряд женщин-журналистов из парламентского пула заявили о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого, не представив при этом весомых фактов, апеллируя голословными обвинениями.

Повысить градус напряжения попытался и оппозиционер Алексей Навальный, выпустив видео о якобы коррупционной деятельности политика. Однако несостоятельность обвинения привела к тому, что Слуцкого поддержало медиасообщество Москвы, политики, а также представители сферы образования и здравоохранения. Среди последних – Леонид Рошаль.

Сегодня поддержку Слуцкому выразили и медики Донецкого республиканского травматологического центра, в частности, заместитель главного врача Вадим Оноприенко.

В интервью российскому информационно-аналитическому агентству «Росбалт» он сказал: «От имени всего медицинского персонала я хотел бы выразить свою поддержку Леониду Эдуардовичу. Мы уверены, что все попытки облить его грязью – это чья-то кампания, целью которой является дискредитация Слуцкого. Но, повторюсь, ни мы, ни пациенты нашего центра не верим ни одному сообщению о том, что председатель правления Российского фонда мира кого-то домогался».

Кроме того, Оноприенко рассказал, какую помочь фонд и лично Слуцкий оказывал Донецкому республиканскому травматологическому центру в трудные времена во время боевых действий на Украине, когда новое правительство страны никак не участвовало в жизни медицинского учреждения. Более того, по словам Оноприенко, помощь центру продолжается и сейчас: «Леонид Слуцкий — замечательный человек. Это тот, кто в самое трудное для нас время протянул руку помощи. Благодаря ему качество лечения в нашем центре увеличилось в десятки раз».