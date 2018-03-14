Врачи Донецкого республиканского травматологического центра высказали слова поддержки в адрес Леонида Слуцкого
Они не верят, что известный политик, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий виновен в том, что ему инкриминируют.
Напомним, в феврале этого год ряд женщин-журналистов из парламентского пула заявили о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого, не представив при этом весомых фактов, апеллируя голословными обвинениями.
Повысить градус напряжения попытался и оппозиционер Алексей Навальный, выпустив видео о якобы коррупционной деятельности политика. Однако несостоятельность обвинения привела к тому, что Слуцкого поддержало медиасообщество Москвы, политики, а также представители сферы образования и здравоохранения. Среди последних – Леонид Рошаль.
Сегодня поддержку Слуцкому выразили и медики Донецкого республиканского травматологического центра, в частности, заместитель главного врача Вадим Оноприенко.
В интервью российскому информационно-аналитическому агентству «Росбалт» он сказал: «От имени всего медицинского персонала я хотел бы выразить свою поддержку Леониду Эдуардовичу. Мы уверены, что все попытки облить его грязью – это чья-то кампания, целью которой является дискредитация Слуцкого. Но, повторюсь, ни мы, ни пациенты нашего центра не верим ни одному сообщению о том, что председатель правления Российского фонда мира кого-то домогался».
Кроме того, Оноприенко рассказал, какую помочь фонд и лично Слуцкий оказывал Донецкому республиканскому травматологическому центру в трудные времена во время боевых действий на Украине, когда новое правительство страны никак не участвовало в жизни медицинского учреждения. Более того, по словам Оноприенко, помощь центру продолжается и сейчас: «Леонид Слуцкий — замечательный человек. Это тот, кто в самое трудное для нас время протянул руку помощи. Благодаря ему качество лечения в нашем центре увеличилось в десятки раз».