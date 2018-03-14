В Саратове будут судить бывшего сотрудника регионального управления Росприроднадзора

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По информации следственного управления региона, в июле 2017 года индивидуальный предприниматель обратился в управление Росприроднадзора по Саратовской области с заявлением о выдаче лицензии, разрешающей транспортировку отходов I-IV классов опасности. 11 августа заместитель начальника одного из отделов управления потребовал от представителя предпринимателя передать ему в качестве взятки денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за фактическое непроведение выездной проверки ИП на соответствие лицензионным требованиям и составление акта проверки с указанием отсутствия каких-либо нарушений.После получения части денежных средств в сумме 50 тысяч рублей обвиняемый задержан оперативниками.Также было установлено, что в мае 2015 года и в июне 2017 года обвиняемый, злоупотребляя должностными полномочиями, получил от сотрудников различных организаций взятки в общей сумме 50 тысяч рублей за непривлечение как представляемых ими юридических, так и физических лиц к административной ответственности за совершение административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования.Вместе с тем, в августе 2015 года обвиняемый путем обмана похитил денежные средства у директора коммерческой организации в общей сумме 30 тысяч рублей, от которой ранее (в мае 2015 года) получил взятку.В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего чиновника, направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://sledcom.ru