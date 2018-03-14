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Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в феврале 2018 года составил 23,5%

Новости
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в феврале 2018 года составил 23,5%

В феврале 2018 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги погружено более 1,2 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода 2017 года на 23,5%. Погрузка за 2 месяца 2018 года составила более 2,5 млн тонн (+22%).

С начала года в Саратовском регионе ПривЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 1 млн тонн (+4,2% к январю - февралю 2017 года);

- химических и минеральных удобрений – 331,3 тыс. тонн (+2,2%);

- цемента – 77,3 тыс. тонн (+1,5%);

- зерна – 355,8 тыс. тонн (в 3,1 раза больше);

- черных металлов – 151,2 тыс. тонн (в 2,1 раза больше).

Снижение отмечается по химикатам и соде – 8,6 тыс. тонн (-24,5%), строительным грузам – 75 тыс. тонн (-49,7%)