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В Ртищевском районе мужчина убил знакомого

Новости
В Ртищевском районе мужчина убил знакомого

Ртищевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего жителя Ртищевского района в убийстве.

По версии следствия, ночью 1 марта 2018 года в одном из частных домов села Салтыковка Ртищевского района 48-летний хозяин жилища распивал спиртное в компании 53-летней сожительницы и знакомого – обвиняемого. Во время распития между мужчинами произошла словесная ссора на почве оскорблений, высказанных последним в адрес хозяина дома. Женщина на момент происходящего конфликта в доме отсутствовала. В ходе ссоры гость взял нож и несколько раз ударил собутыльника в грудь. По возвращению в дом женщина, обнаружив сожителя с ранениями, вызвала «скорую медицинскую помощь» и сотрудников правоохранительных органов. От полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении.

В настоящее время судом по ходатайству следователя злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.