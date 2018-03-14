Валерий Радаев и Михаил Исаев выразили соболезнования в связи с кончиной Олега Табакова

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В телеграмме, адресованной семье нашего знаменитого земляка, губернатор Валерий Радаев отметил, что Олег Павлович был уникальным человеком."Каждый, кому посчастливилось быть лично знакомым с Олегом Табаковым, будет хранить теплые воспоминания об этом удивительном человеке. Для нас он навсегда останется нашим, саратовским – любимым, незаменимым Олегом Павловичем Табаковым", - отметил он.Глава региона также вспомнил, что артист никогда не терял связь с родным городом. "Мы всегда будем благодарны Олегу Павловичу за особое отношение к Саратовской области, за поддержку театрального факультета консерватории, стремление помогать и продвигать юные таланты", - говорится в телеграмме.Соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова также выразил глава Саратова Михаил Исаев."Из жизни ушел яркий, неординарный человек, пользовавшийся авторитетом и уважением в нашем городе, регионе и всей стране, - отметил он. - Имя Олега Павловича тесно связано с Саратовом - здесь он родился, учился, понял, что театр - это его жизнь и призвание. Он никогда не забывал о своей малой Родине, помогал талантливой саратовской молодежи, активно участвовал в культурной жизни Саратова. Его кончина – невосполнимая утрата как для Саратова, так и всей страны.Выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова. Саратов скорбит вместе с вами".Фото http://sochi-news.net