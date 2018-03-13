Умер Олег Табаков

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Актер родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.В школьные годы Олег Павлович занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» при Дворце пионеров и школьников Саратова. Кружком руководила Наталья Сухостав. По окончании школы Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Топоркова. Первую роль в кино сыграл на третьем курсе.В 1957 году при Школе-студии МХАТ Олегом Ефремовым была создана Студия молодых актеров - будущий театр «Современник». Олег Табаков был в числе его основателей. Его первой работой в театре была роль студента Миши в спектакле «Вечно живые».С 1973 г. Табаков занимался преподавательской деятельностью. В 1976 г. на базе ГИТИСа он впервые набрал курс из двадцати шести студентов.В 1977 г. Табаков вместе со студентами очистил и отремонтировал бывший угольный склад на Чаплыгина, 1а. Позже помещение превратилось в подвал «Табакерка». С 1978 г. в «Табакерке» начали ставить спектакли. Только в 1986 г. «Табакерка» получила от властей города официальный статус театра. С 2000 г. Табаков параллельно совмещал художественное руководство двумя театрами - «Табакеркой» и МХТ им. Чехова, играл роли в этих же театрах, руководил кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, а также занимался продюсированием и съемкой в кино. Табаков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (1998 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.), был членом Совета по культуре и искусству при президенте России.Олег Табаков снялся более чем в 120 фильмах, озвучил несколько мультипликационных фильмов.