13 марта 2018 08:44 ВТОРНИК
Новости
18:34 | 12 марта
Умер Олег Табаков
18:00 | 12 марта
В музее К.А. Федина состоится круглый стол «Мой Высоцкий. О поэте и человеке»
16:27 | 12 марта
В Саратове более 40 полицейских искали потерявшегося 11-летнего мальчика
15:30 | 12 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли клубу "Динамо-Виктор"
14:39 | 12 марта
Врачи рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ у пожилых людей
13:54 | 12 марта
Саратовцы услышат "джаз по-французски"
13:25 | 12 марта
Роман о тысячелетнем русско-еврейском взаимодействии «Идентичность» написал Леонид Подольский
13:00 | 12 марта
Сегодня состоятся общественные обсуждение дизайн-проектов
12:42 | 12 марта
Команда Саратовского НПЗ вернулась со Спартакиады из столицы Башкирии
11:55 | 12 марта
Виктор Мамонов представит "Сон смешного человека"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Умер Олег Табаков

Новости / Главное из рубрик / Главная новость / Культура
Умер Олег Табаков

Сегодня ушел из жизни Народный артист СССР, почетный гражданин Саратовской области, художественный руководитель двух московских театров - Олег Павлович Табаков.

Актер родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.

В школьные годы Олег Павлович занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» при Дворце пионеров и школьников Саратова. Кружком руководила Наталья Сухостав. По окончании школы Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Топоркова. Первую роль в кино сыграл на третьем курсе.

В 1957 году при Школе-студии МХАТ Олегом Ефремовым была создана Студия молодых актеров - будущий театр «Современник». Олег Табаков был в числе его основателей. Его первой работой в театре была роль студента Миши в спектакле «Вечно живые».

С 1973 г. Табаков занимался преподавательской деятельностью. В 1976 г. на базе ГИТИСа он впервые набрал курс из двадцати шести студентов.

В 1977 г. Табаков вместе со студентами очистил и отремонтировал бывший угольный склад на Чаплыгина, 1а. Позже помещение превратилось в подвал «Табакерка». С 1978 г. в «Табакерке» начали ставить спектакли. Только в 1986 г. «Табакерка» получила от властей города официальный статус театра. С 2000 г. Табаков параллельно совмещал художественное руководство двумя театрами - «Табакеркой» и МХТ им. Чехова, играл роли в этих же театрах, руководил кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, а также занимался продюсированием и съемкой в кино. Табаков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (1998 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.), был членом Совета по культуре и искусству при президенте России.

Олег Табаков снялся более чем в 120 фильмах, озвучил несколько мультипликационных фильмов.