Начинается первый этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"

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Организатором акции выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области.На территории 13 муниципальных районов области и г. Саратов в период акции специалистами и волонтерами регионального центра «Молодёжь плюс» запланировано проведение более 30 мероприятий для 2500 молодых людей с привлечением 70 волонтеров.Среди них – информационно - пропагандистские акции по распространению листовок и буклетов профилактической направленности, флешмобы по здоровому образу жизни, кинолектории, интерактивные, ролевые игры и беседы, социально-психологические тренинги, ток-шоу и др.Мероприятия направлены на профилактику ПАВ-зависимостей, популяризацию здорового образа жизни среди молодежи и распространение «телефонов доверия», по которым можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркотиков.В сети Интернет запланирована антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» с использованием социальных сетей. Для участия необходимо в период с 12 по 23 марта 2018 года сделать фотографию, демонстрирующую выбор в пользу здорового образа жизни, занятий спортом, с текстовым лозунгом профилактической направленности и разместить на своих страницах в социальных сетях с использованием хештегов #Сообщигдеторгуютсмертью #Молодежьплюс.Если вы видите надписи, содержащие рекламу и пропаганду наркотиков – позвоните по номеру телефона 8(8452) 741-333 УНК ГУ МВД России по Саратовской области. Это сможет спасти жизнь другим людям.