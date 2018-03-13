В Саратове более 40 полицейских искали потерявшегося 11-летнего мальчика

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, мать несовершеннолетнего обратилась в ОП№3, где рассказала, что ее сын 2007 года рождения пропал с территории детской площадки, расположенной в одном из дворов по улице Технической.Тут же по тревоге был поднят личный состав отдела полиции и специалисты кинологической службы. Приметы разыскиваемого были переданы переданы экипажам ГИБДД, осуществляющим дежурство.В ходе проведения поисковых мероприятий инспекторами ДПС Алексеем Хаюстовым и Александром Шустовым ребенок был обнаружен у одного из домов по улице Тульской в Заводском районе. Сообщается, что мальчик длительное время находился на улице и сильно замерз. Полицейские согрели его, посадив в автомобиль и укутав своими бушлатами, после чего доставили в отдел полиции.- Как пояснила мать ребенка, она играла с сыном на детской площадке, - рассказали в пресс-службе. - На некоторое время женщина отвлеклась и потеряла его из вида. Но бить тревогу раньше времени она не стала, поскольку посчитала, что ее ребенок отправился играть в прятки с друзьями и находится где-то поблизости. В итоге мать пошла домой, будучи уверенной в том, что сын достаточно взрослый и сам вернется в квартиру, но позже. Лишь полтора часа спустя, так и не дождавшись ребенка, мать обратилась в полицию.По результатам проверки инспекторами по делам несовершеннолетних в отношении матери составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.