Роман о тысячелетнем русско-еврейском взаимодействии «Идентичность» написал Леонид Подольский

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Это семейный эпос и повествование о жизни евреев в России, об истории и традициях народа, государственном антисемитизме в СССР и взаимодействии евреев с государством, самосознании «малого народа» и многом другом. Как отметил автор, ему бы очень хотелось широкого обсуждения произведения, поскольку литература – зеркало общества, в которое должны иногда смотреться читатели.Леонид Подольский (http://l-podolskiy.ru/) относится к прозаикам постсоветской волны, отличаясь от многих писателей смелостью в постановке вопросов и масштабностью кругозора. Его роман можно назвать не только историческим, эпическим, психологическим и романтичным, но и научным. Подтверждение этому – в романе показаны проблемы энтогенеза, проблемы русско-еврейского взаимодействия с древнейших времен, древняя Русь. Его роман – яркое полотно, сотканное из огромного количества эпизодов и судеб людей.«Идентичность» сегодня можно приобрести в магазинах ОЗОН, Читай-Город, Библио-Глобус, Литрес, Book-Питер и других.