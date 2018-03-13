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В музее К.А. Федина состоится круглый стол «Мой Высоцкий. О поэте и человеке»

Новости
В музее К.А. Федина состоится круглый стол «Мой Высоцкий. О поэте и человеке»

Государственный музей К.А. Федина приглашает принять участие в работе круглого стола «Мой Высоцкий. О поэте и человек», посвященного 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого.

Поэзия и песни выдающегося Мастера уже давно стали достоянием многих поколений слушателей. И, тем не менее, у каждого из нас есть «свой» Высоцкий, свое представление о нем.

В рамках круглого стола предполагается обсудить ряд вопросов, касающихся выдающегося художника слова: Владимир Высоцкий как явление русской национальной культуры; особенности его поэтики; образ времени в творчестве поэта; Высоцкий в контексте культур «оттепели» и «застоя»; Владимир Высоцкий: между постсеребряным веком и постмодернизмом; современники о творчестве Высоцкого и причинах его популярности и другие.