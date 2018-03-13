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Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли клубу "Динамо-Виктор"

Новости


11 марта закончился матч в городе Будённовск, где ставропольский "Динамо-Виктор" принимал "СГАУ-Саратов", - сообщает пресс-служба саратовского ГК:

"Первые пятнадцать минут встречи прошли в равной борьбе и ни одна из команд не хотела уступать. Хозяева площадки пытались оторваться от "жёлто-зелёных", а саратовцы раз за разом поражал ставропольские ворота. При счёте 6:6 настало время сказать своё слово Яна Ковалёва, который трижды поразил ворота соперников и наша команда повела 9:6. "Динамо-Виктор" старался не отпустить соперника, но "СГАУ-Саратов" преимущество в три мяча отдавать не собирался. Так было до 23 минуты матча, когда при счёте 12:9 в пользу саратовской команды наши ребята сделали ряд ошибок, которыми воспользовались хозяева площадки. Ставропольцы не только сравняли счёт в матче, но и вышли вперёд, не дав до конца тайма "аграриям" поразить свои ворота. Итог первой половины встречи 12:15.

Начало второго игрового отрезка вновь осталось за "Динамо-Виктор". К середине тайма преимущество хозяев площадки достигло девяти мячей 15:24. "Жёлто-зелёные" не "опустили руки" и боролись до последних минут встречи, сократив отставание до пяти мячей 24:29, но это максимум что удалось сделать саратовцам. Итог встречи 24:31 в пользу ставропольских гандболистов.

СГАУ-Саратов:

Дьяченко - 7/26 (26%), Сергеев - 10/22 (45%)

Прокопьев - 5/8, Кривенко - 4/6, Ковалёв - 3/7, Рыжков - 3/5, Ахремочкин - 3/4, Снитка - 2/2, Афонин - 2/2, Луконин - 1/3, Карибов - 1/3.

Следующий матч наша команда проведёт в г. Краснодар с местным "СКИФом" 14 марта".