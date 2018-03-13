Врачи рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ у пожилых людей
При поддержке регионального министерства здравоохранения в Саратовской области продолжается проведение мероприятий, посвященных профилактике сезонных инфекционных заболеваний, - сообщает пресс-служба ведомства.
Так, специалисты областного центра медицинской профилактики проводят цикл встреч «Профилактика и лечение ОРВИ и гриппа». Очередная акция прошла в Саратове. Медики рассказали посетителям комплексного центра социального обслуживания населения г. Саратова по Кировскому и Фрунзенскому районам о профилактике гриппа и ОРВИ у лиц пожилого возраста.
«Важнейшую роль в поддержании иммунитета и профилактике заболеваний играет питание. В рационе должно быть достаточное количество овощей, фруктов, кисломолочных продуктов. Свежий воздух и физическая активность: ежедневные прогулки, плавание, оказывают положительное влияние на иммунитет.
Необходимо чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку, соблюдать правила личной гигиены, а также исключать посещение мест большого скопления людей.
Если же вы заболели, вызовите врача, не занимайтесь самолечением. Лекарственные препараты необходимо принимать только по назначению врача. Соблюдение рекомендаций врача поможет избежать осложнений», - рассказали специалисты центра медицинской профилактики.
Проведение мероприятий профилактической направленности будет продолжено.