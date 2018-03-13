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Умер Олег Табаков
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15:30 | 12 марта
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14:39 | 12 марта
Врачи рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ у пожилых людей
13:54 | 12 марта
Саратовцы услышат "джаз по-французски"
13:25 | 12 марта
Роман о тысячелетнем русско-еврейском взаимодействии «Идентичность» написал Леонид Подольский
13:00 | 12 марта
Сегодня состоятся общественные обсуждение дизайн-проектов
12:42 | 12 марта
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Сегодня состоятся общественные обсуждение дизайн-проектов

Новости


Сегодня в Саратове состоятся общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования.

Они пройдут в институте урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ по адресу ул. Политехническая, 77 (4 корпус СГТУ), ауд. 502. Начало в 13:30.

Запланировано участие студентов вуза, специалистов в сфере архитектуры и градостроительства.

Напоминаем, что во вторник, 13 марта, общественные обсуждения планируется провести в школе №94 Ленинского района на пр. 50 лет Октября, 75 (18.00), в среду, 14 марта, – в администрации Волжского района на Соборной пл., 3 (18.00), в четверг, 15 марта, – в администрации Кировского района по адресу Б. Казачья, 14 (18.00).

Приглашаем СМИ принять участие в информационном освещении мероприятий.