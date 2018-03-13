Сегодня состоятся общественные обсуждение дизайн-проектов
Сегодня в Саратове состоятся общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования.
Они пройдут в институте урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ по адресу ул. Политехническая, 77 (4 корпус СГТУ), ауд. 502. Начало в 13:30.
Запланировано участие студентов вуза, специалистов в сфере архитектуры и градостроительства.
Напоминаем, что во вторник, 13 марта, общественные обсуждения планируется провести в школе №94 Ленинского района на пр. 50 лет Октября, 75 (18.00), в среду, 14 марта, – в администрации Волжского района на Соборной пл., 3 (18.00), в четверг, 15 марта, – в администрации Кировского района по адресу Б. Казачья, 14 (18.00).
Приглашаем СМИ принять участие в информационном освещении мероприятий.