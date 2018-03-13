Виктор Мамонов представит "Сон смешного человека"
21 марта в Саратовском академическом театре драмы состоится бенефис Заслуженного артиста России Виктора Мамонова.
Актер исполнит моноспектакль по произведению Федора Михайловича Достоевского "Сон смешного человека" (режиссер Ольга Харитонова).
Начало бенефиса в 18.30 на Большой сцене!
Билеты продаются ON-LINE на сайте театра : www.saratovdrama.com
и в кассах театра драмы, ТРЦ «Триумф Молл», ТЦ «Оранжевый», ТЦ «Happy Молл», ТРЦ «Тау галерея», ЛГК им.Л.В.Собинова.
Телефоны для справок: 39-28-77, 46-42-25 ,46-97-46,46-66-37, 46-01-76, 23-17-18