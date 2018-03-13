13 марта 2018 08:44 ВТОРНИК
Новости
18:34 | 12 марта
Умер Олег Табаков
18:00 | 12 марта
В музее К.А. Федина состоится круглый стол «Мой Высоцкий. О поэте и человеке»
16:27 | 12 марта
В Саратове более 40 полицейских искали потерявшегося 11-летнего мальчика
15:30 | 12 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли клубу "Динамо-Виктор"
14:39 | 12 марта
Врачи рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ у пожилых людей
13:54 | 12 марта
Саратовцы услышат "джаз по-французски"
13:25 | 12 марта
Роман о тысячелетнем русско-еврейском взаимодействии «Идентичность» написал Леонид Подольский
13:00 | 12 марта
Сегодня состоятся общественные обсуждение дизайн-проектов
12:42 | 12 марта
Команда Саратовского НПЗ вернулась со Спартакиады из столицы Башкирии
11:55 | 12 марта
Виктор Мамонов представит "Сон смешного человека"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Виктор Мамонов представит "Сон смешного человека"

Новости / Культура
Виктор Мамонов представит "Сон смешного человека"

21 марта в Саратовском академическом театре драмы состоится бенефис Заслуженного артиста России Виктора Мамонова.

Актер исполнит моноспектакль по произведению Федора Михайловича Достоевского "Сон смешного человека" (режиссер Ольга Харитонова).

Начало бенефиса в 18.30 на Большой сцене!

Билеты продаются ON-LINE на сайте театра : www.saratovdrama.com

и в кассах театра драмы, ТРЦ «Триумф Молл», ТЦ «Оранжевый», ТЦ «Happy Молл», ТРЦ «Тау галерея», ЛГК им.Л.В.Собинова.

Телефоны для справок: 39-28-77, 46-42-25 ,46-97-46,46-66-37, 46-01-76, 23-17-18