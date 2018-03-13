13 марта 2018 08:44 ВТОРНИК
Новости
18:34 | 12 марта
Умер Олег Табаков
18:00 | 12 марта
В музее К.А. Федина состоится круглый стол «Мой Высоцкий. О поэте и человеке»
16:27 | 12 марта
В Саратове более 40 полицейских искали потерявшегося 11-летнего мальчика
15:30 | 12 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" проиграли клубу "Динамо-Виктор"
14:39 | 12 марта
Врачи рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ у пожилых людей
13:54 | 12 марта
Саратовцы услышат "джаз по-французски"
13:25 | 12 марта
Роман о тысячелетнем русско-еврейском взаимодействии «Идентичность» написал Леонид Подольский
13:00 | 12 марта
Сегодня состоятся общественные обсуждение дизайн-проектов
12:42 | 12 марта
Команда Саратовского НПЗ вернулась со Спартакиады из столицы Башкирии
11:55 | 12 марта
Виктор Мамонов представит "Сон смешного человека"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцы услышат "джаз по-французски"

Новости / Культура
Саратовцы услышат "джаз по-французски"

12-13 июня в рамках 26-го Международного органного фестиваля в нашем городе выступит Почетный профессор Парижской и Версальской консерваторий, приглашенный профессор консерваторий Фрибурга (Швейцария) и Гаваны (Куба), музыкального факультета университета штата Пенсильвании (США), выдающийся импровизатор-мультиинструменталист Францис Видал.

По информации организаторов, 12 июня в программе «Джаз по-французски. Орган, труба, дудук и саксофон» Францис Видил пригласил выступить с собой лауреата международного конкурса исполнителей музыки великого аргентинца Астора Пьяццоллы «Либертанго», ведущего сочинского джазового саксофониста-виртуоза Сергея Бельгисова. В программе концерта в исполнении дуэта прекрасных музыкантов прозвучит как органная классика, так и джазовые стандарты.

13 июня в 14.00 в областной универсальной научной библиотеке состоится 46-й благотворительный концерт проекта ДШИ № 8 «Орган – в подарок детям» с программой «День России» для воспитанников детских домов и интернатов Саратовской области. Вместе с Францисом Видилом и Сергеем Бельгисовым выступят учащиеся детских школ искусств Саратова и Пензы, студенты Саратовского театрального института. Прозвучит французская музыка и фронтовые песни 40-х годов XX века. Ведущим выступит руководитель проекта – кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский.

Отмечается, что Францис Видил дал уже более десяти благотворительных концертов в рамках проекта «Орган – в подарок детям», за что был награждён медалью и Почетной грамотой Общественного совета министерства образования Саратовской области.