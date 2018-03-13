Саратовцы услышат "джаз по-французски"

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По информации организаторов, 12 июня в программе «Джаз по-французски. Орган, труба, дудук и саксофон» Францис Видил пригласил выступить с собой лауреата международного конкурса исполнителей музыки великого аргентинца Астора Пьяццоллы «Либертанго», ведущего сочинского джазового саксофониста-виртуоза Сергея Бельгисова. В программе концерта в исполнении дуэта прекрасных музыкантов прозвучит как органная классика, так и джазовые стандарты.13 июня в 14.00 в областной универсальной научной библиотеке состоится 46-й благотворительный концерт проекта ДШИ № 8 «Орган – в подарок детям» с программой «День России» для воспитанников детских домов и интернатов Саратовской области. Вместе с Францисом Видилом и Сергеем Бельгисовым выступят учащиеся детских школ искусств Саратова и Пензы, студенты Саратовского театрального института. Прозвучит французская музыка и фронтовые песни 40-х годов XX века. Ведущим выступит руководитель проекта – кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский.Отмечается, что Францис Видил дал уже более десяти благотворительных концертов в рамках проекта «Орган – в подарок детям», за что был награждён медалью и Почетной грамотой Общественного совета министерства образования Саратовской области.