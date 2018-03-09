9 марта 2018 07:06 ПЯТНИЦА
Новости
21:16 | 08 марта
Железнодорожники Приволжской магистрали поздравили женщин с 8 марта на вокзале в Саратове
20:10 | 07 марта
Об экологических мерах договорились власти Приморского края и стивидорные компании
17:00 | 07 марта
МЧС: Внимание! Непогода!
16:33 | 07 марта
Daribit.ru: в России появился сервис по продаже подарочных сертификатов на биткоин
15:58 | 07 марта
Железнодорожники Приволжской магистрали поздравят женщин на вокзале в Саратове 8 марта
15:29 | 07 марта
Саратовские школьники примут участие во Всероссийских проверочных работах
14:47 | 07 марта
В праздничные дни саратовские автоинспекторы проведут рейд "Нетрезвый водитель"
14:00 | 07 марта
В Детском парке прошла концертно-развлекательная программа «О любимых женщинах поём!»
13:19 | 07 марта
ОАО «РЖД» и Саратовская область будут совместно строить грузовую линию в обход Саратова
12:31 | 07 марта
Приволжская магистраль представила концепцию проекта строительства зернового терминала на станции Ершов
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Железнодорожники Приволжской магистрали поздравили женщин с 8 марта на вокзале в Саратове

Новости
Сегодня, 8 марта, на железнодорожном вокзале в Саратове прошла праздничная акция, посвященная Международному женскому дню.

Железнодорожники Приволжской магистрали поздравили женщин с 8 марта на вокзале в Саратове

Железнодорожники поздравили прекрасную половину человечества выступлениями музыкальных коллективов. Женщинам дарили весенние букеты с пожеланиями праздничного настроения, здоровья и семейного благополучия.
В рамках всероссийской акции «Песни для любимых…» праздничные мероприятия прошли на главных железнодорожных вокзалах Российских железных дорог, а во всех поездах формирования АО "ФПК", которые находились сегодня в пути, представительницы прекрасного пола получили сладкие подарки.
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