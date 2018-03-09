Железнодорожники Приволжской магистрали поздравили женщин с 8 марта на вокзале в Саратове
Сегодня, 8 марта, на железнодорожном вокзале в Саратове прошла праздничная акция, посвященная Международному женскому дню.
Железнодорожники поздравили прекрасную половину человечества выступлениями музыкальных коллективов. Женщинам дарили весенние букеты с пожеланиями праздничного настроения, здоровья и семейного благополучия.
В рамках всероссийской акции «Песни для любимых…» праздничные мероприятия прошли на главных железнодорожных вокзалах Российских железных дорог, а во всех поездах формирования АО "ФПК", которые находились сегодня в пути, представительницы прекрасного пола получили сладкие подарки.
Железнодорожники поздравили прекрасную половину человечества выступлениями музыкальных коллективов. Женщинам дарили весенние букеты с пожеланиями праздничного настроения, здоровья и семейного благополучия.
В рамках всероссийской акции «Песни для любимых…» праздничные мероприятия прошли на главных железнодорожных вокзалах Российских железных дорог, а во всех поездах формирования АО "ФПК", которые находились сегодня в пути, представительницы прекрасного пола получили сладкие подарки.