Об экологических мерах договорились власти Приморского края и стивидорные компании
Соглашения с 9 стивидорными компаниями города Находки о мероприятиях по охране окружающей среды в ближайшее трехлетие подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Компании, занимающиеся перевалкой угля, обязались выполнять содержащиеся в документе четко обозначенные меры по сохранению экологии. На реализацию предписанных экологических мероприятий они направят более 1,5 млрд рублей.
Для защиты окружающей среды от негативного воздействия угольной пыли будет предпринят целый комплекс мер, среди которых: строительство специальных ограждений пылеподавления, автоматизированный мониторинг состояния воздуха, очистка ливневых вод на территориях угольных складов, использование пылеулавливающих реагентов, регулярная чистка проезжей части и других территорий от угольной пыли, прекращение работ при появлении ветра силой 15м/сек и более.
Экологические меры будут реализовываться не только в самом городе Находке, но и в бухте Врангель, что соответствует достигнутым со стивидорными компаниями договоренностям. Вместе с тем будет функционировать система локального сбора и очистки канализационных сборов.
Компании, занимающиеся перевалкой угля, обязались выполнять содержащиеся в документе четко обозначенные меры по сохранению экологии. На реализацию предписанных экологических мероприятий они направят более 1,5 млрд рублей.
Для защиты окружающей среды от негативного воздействия угольной пыли будет предпринят целый комплекс мер, среди которых: строительство специальных ограждений пылеподавления, автоматизированный мониторинг состояния воздуха, очистка ливневых вод на территориях угольных складов, использование пылеулавливающих реагентов, регулярная чистка проезжей части и других территорий от угольной пыли, прекращение работ при появлении ветра силой 15м/сек и более.
Экологические меры будут реализовываться не только в самом городе Находке, но и в бухте Врангель, что соответствует достигнутым со стивидорными компаниями договоренностям. Вместе с тем будет функционировать система локального сбора и очистки канализационных сборов.