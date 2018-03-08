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МЧС: Внимание! Непогода!

Новости
МЧС: Внимание! Непогода!

По данным областного Гидрометцентра, в выходные дни на территории Саратовской области прогнозируется ухудшение погодных условий.

Местами по области и в городе Саратове ожидается туман, с ухудшением видимости 500 м и менее, гололед. Местами сильный снег, изморозь, ветер до 14 м/с., налипание мокрого снега.

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области:

- будьте предельно внимательны за рулем,

- соблюдайте скоростной режим,

- по возможности воздержитесь от поездок на автомобильном транспорте на дальние расстояния.

Проинструктируйте родных и близких, особенно детей, что во время сильного снега, ветра, лучше обходить шаткие строения, опасно свисающие конструкции, линии электропередач.

Напоминаем, телефон спасения 01, с мобильного 101. Телефон доверия Главного управления – 62-99-99.