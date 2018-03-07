Железнодорожники Приволжской магистрали поздравят женщин на вокзале в Саратове 8 марта
8 марта, с 9:00 до 10:00 на железнодорожном вокзале в Саратове состоится праздничная акция, посвященная международному женскому дню 8 марта.
Железнодорожники поздравят прекрасную половину человечества выступлениями музыкальных коллективов и вручат весенние букеты.
В рамках всероссийской акции «Песни для любимых…», праздничные мероприятия пройдут на вокзалах в Хабаровске, Челябинске, Ростове-на-Дону, Кирове, Красноярске, Ярославле, Воронеже, Калининграде, Иркутске, Екатеринбурге и Пензе.