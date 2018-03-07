Саратовские школьники примут участие во Всероссийских проверочных работах
С 20 марта по 15 мая 2018 года образовательные организации Саратовской области примут участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР).
В 2017/2018 учебном году участие в ВПР обучающихся 4, 5 классов проводится в штатном режиме. Решение об участии в ВПР обучающихся 6, 10 и 11 классов принимает образовательная организация.
На сайте vpr.statgrad.org в личных кабинетах учреждений – участников размещены план-график и порядок проведения ВПР в 2018 году.
Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.
В Саратовской области примут участие в ВПР обучающиеся 4 классов из 865 учреждений, 5 классов из 837 учреждений.