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Daribit.ru: в России появился сервис по продаже подарочных сертификатов на биткоин

Новости
Daribit.ru: в России появился сервис по продаже подарочных сертификатов на биткоин

Новый вид подарочных сертификатов появился в России. Запущен уникальный сервис Daribit.ru по продаже подарочных сертификатов на биткоин. Как прогнозируют специалисты, продукт способен стать наиболее оригинальным и востребованным подарком.

Сервис Daribit.ru – максимально доступный и простой ресурс: заказ и оплата сертификата происходит на сайте сервиса обычным способом с помощью платежных карт или наличными в рублях. Нужно лишь выбрать номинал сертификата, произвести оплату и указать данные получателя. Сертификат представляет собой пластиковую карту или может быть выслан в электронном виде на e-mail.

Как рассказал Анатолий Евдокимов, создатель Daribit.ru и автор идеи, с появлением сервиса поменяется привычный взгляд на подарки. Сертификат становится инвестиционным продуктом, вкладом в будущее, позволяет оказаться причастным к технологическому прорыву. Это – эволюция подарка, считает основатель сервиса.

Известно, что стоимость биткоина сегодня достаточно высока, но тратить сотни тысяч рублей на приобретение криптомонет не придется – биткоин можно купить любыми долями. Цена сертификатов на биткоины очень демократична – от 100 рублей до 15 тысяч рублей.

Что произойдет дальше с криптовалютой – решит получатель подарка. Биткоины можно вывести на обычный электронный кошелек или оставить на хранение в личном BTC-кошельке, либо воспользоваться сбережением сертификата на сервисе Daribit.ru

Следует отметить, что разработкой сервиса занималась опытная команда специалистов, которая создает подарочные сертификаты с 2008 года. Среди ее продуктов – внедрение вендинговых аппаратов по продаже подарочных карт в сети торговых центров «МЕГА», разработка и запуск подарочных карт ТРК «Афимолл» и «Галерея», интернет-магазин подарочных сертификатов Bantikov.ru. Это гарантирует не только качество, но и надежность сертификатов.