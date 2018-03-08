Daribit.ru: в России появился сервис по продаже подарочных сертификатов на биткоин

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Сервис Daribit.ru – максимально доступный и простой ресурс: заказ и оплата сертификата происходит на сайте сервиса обычным способом с помощью платежных карт или наличными в рублях. Нужно лишь выбрать номинал сертификата, произвести оплату и указать данные получателя. Сертификат представляет собой пластиковую карту или может быть выслан в электронном виде на e-mail.Как рассказал Анатолий Евдокимов, создатель Daribit.ru и автор идеи, с появлением сервиса поменяется привычный взгляд на подарки. Сертификат становится инвестиционным продуктом, вкладом в будущее, позволяет оказаться причастным к технологическому прорыву. Это – эволюция подарка, считает основатель сервиса.Известно, что стоимость биткоина сегодня достаточно высока, но тратить сотни тысяч рублей на приобретение криптомонет не придется – биткоин можно купить любыми долями. Цена сертификатов на биткоины очень демократична – от 100 рублей до 15 тысяч рублей.Что произойдет дальше с криптовалютой – решит получатель подарка. Биткоины можно вывести на обычный электронный кошелек или оставить на хранение в личном BTC-кошельке, либо воспользоваться сбережением сертификата на сервисе Daribit.ruСледует отметить, что разработкой сервиса занималась опытная команда специалистов, которая создает подарочные сертификаты с 2008 года. Среди ее продуктов – внедрение вендинговых аппаратов по продаже подарочных карт в сети торговых центров «МЕГА», разработка и запуск подарочных карт ТРК «Афимолл» и «Галерея», интернет-магазин подарочных сертификатов Bantikov.ru. Это гарантирует не только качество, но и надежность сертификатов.