7 марта 2018 19:03 СРЕДА
Новости
17:00 | 07 марта
МЧС: Внимание! Непогода!
16:33 | 07 марта
Daribit.ru: в России появился сервис по продаже подарочных сертификатов на биткоин
15:58 | 07 марта
Железнодорожники Приволжской магистрали поздравят женщин на вокзале в Саратове 8 марта
15:29 | 07 марта
Саратовские школьники примут участие во Всероссийских проверочных работах
14:47 | 07 марта
В праздничные дни саратовские автоинспекторы проведут рейд "Нетрезвый водитель"
14:00 | 07 марта
В Детском парке прошла концертно-развлекательная программа «О любимых женщинах поём!»
13:19 | 07 марта
ОАО «РЖД» и Саратовская область будут совместно строить грузовую линию в обход Саратова
12:31 | 07 марта
Приволжская магистраль представила концепцию проекта строительства зернового терминала на станции Ершов
11:47 | 07 марта
Саратовские полицейские задержали мошенника
09:59 | 07 марта
Дизайнер Кристина Шульева представила капсульную коллекцию LISBON/2018
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Детском парке прошла концертно-развлекательная программа «О любимых женщинах поём!»

Новости
В Детском парке прошла концертно-развлекательная программа «О любимых женщинах поём!»

6 марта 2018 года в ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» в Детском парке прошла концертно-развлекательная программа «О любимых женщинах поём!», посвящённая Международному женскому дню 8 марта.

С наступающим праздником всех присутствующих поздравила директор Областной специальной библиотеки для слепых Ольга Ивановна Новикова. На мероприятии прозвучали песни, посвящённые женщинам в исполнении читателей библиотеки Сергея Иванова и Игоря Баранкина, а также стихи Шекспира, Дидро, Лермонтова, Тютчева, Заболоцкого, Дементьева.

Слушатели приняли активное участие в викторинах «Прекрасных женщин имена», «Азбука добрых слов». Мероприятие никого не оставило равнодушным и создало хорошее весеннее настроение.