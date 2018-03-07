В Детском парке прошла концертно-развлекательная программа «О любимых женщинах поём!»
6 марта 2018 года в ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» в Детском парке прошла концертно-развлекательная программа «О любимых женщинах поём!», посвящённая Международному женскому дню 8 марта.
С наступающим праздником всех присутствующих поздравила директор Областной специальной библиотеки для слепых Ольга Ивановна Новикова. На мероприятии прозвучали песни, посвящённые женщинам в исполнении читателей библиотеки Сергея Иванова и Игоря Баранкина, а также стихи Шекспира, Дидро, Лермонтова, Тютчева, Заболоцкого, Дементьева.
Слушатели приняли активное участие в викторинах «Прекрасных женщин имена», «Азбука добрых слов». Мероприятие никого не оставило равнодушным и создало хорошее весеннее настроение.