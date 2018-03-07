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ОАО «РЖД» и Саратовская область будут совместно строить грузовую линию в обход Саратова

Новости


Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписали соглашение о взаимодействии в области реализации проекта «Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский – Курдюм».

Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества по проекту строительства западного обхода Саратовского железнодорожного узла. Основной целью проекта является развитие железнодорожной инфраструктуры и создание необходимой пропускной способности на подходах к Саратовскому узлу и перенаправление транзитного грузового движения в обход Саратова.

В ходе реализации проекта планируется строительство нового железнодорожного участка Курдюм – Ивановский, что позволит обеспечить перевозку дополнительного объема грузов через Саратовский железнодорожный узел порядка 49,2 млн тонн, в том числе 30 млн тонн в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.