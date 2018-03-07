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Дизайнер Кристина Шульева представила капсульную коллекцию LISBON/2018

Новости
Дизайнер Кристина Шульева представила капсульную коллекцию LISBON/2018

Новую капсульную коллекцию Christina Shulyeva LISBON/2018 представляет известный российский дизайнер Кристина Шульева.

Побывав в путешествии по Португалии, мастер вдохновилась красотой бескрайних оливковых рощ, средневековыми улочками, насыщенностью солнечного света и архитектурой Лиссабона.

Коллекция LISBON/2018 (http://christinashulyeva.com) состоит из предметов базового гардероба, выполненных в классическом стиле и отличающихся сдержанностью, изысканностью и лаконичностью: рубашки, блузы, платья, юбки-карандаш, брюки. Дизайнер работает только с натуральными тканями, предпочитая шелк, хлопок и шерсть.

Оригинальные детали стали фишкой коллекции: Кристина Шульева мастерски использует необычные пуговицы, контрастную обтачку и манжеты, интересные вырезы, декоративные карманы. Все модели новой коллекции Christina Shulyeva LISBON/2018 отшиваются по уникальным лекалам в собственной мастерской в Москве. На сайте компании и в соцсетях уже можно оставить заказ на все предметы брендовой коллекции.