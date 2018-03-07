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Криптовалюты с потенциалом роста 100-1000х

Новости
Криптовалюты с потенциалом роста 100-1000х

Независимая компания BitTelelgraf INC, специализирующаяся на анализе рынка криптовалют, опубликовала актуальный рейтинг самых перспективных криптовалютных проектов на 2018-2019 гг.

Следует отметить, что в прошлом году экспертами этой компании был представлен успешный прогноз рынка по цифровым валютам ETH, Monero, DASH. Каждая из них прибавила за отчетный период в 100-1000х раз. В связи с этим рынок с нетерпением ждал прогноза BitTelelgraf INC по криптовалютному рынку. Отмечается, что новый рейтинг составлен в соответствии с биржевыми колебаниями и положением криптовалютной индустрии. Тройку лидеров на текущий год составили следующие проекты:

Epc Coin (http://epccoin.org/). Эта электронная система основана на криптографии и представляет собой цифровую наличность. С ее помощью можно комфортно осуществлять платежи и проводить денежные переводы по всему миру. Разработка EPC Coin была специально осуществлена для онлайн-игр и развлечений.

Tkeycoin DAO (https://tkeycoin.com/). Международная платформа, одним из важнейших достоинств которой является децентрализация. Криптовалютой проекта можно будет оплачивать любые товары или услуги с телефона, даже в оффлайн магазинах. Готовящийся ныне мульти-блокчейн протокол TBP проекта будет способен обрабатывать до 500 тысяч транзакций в секунду.

Crowd Machine (https://www.crowdmachine.com/). Это платформа, позволяющая создавать децентрализованные приложения. Любой пользователь может внести свой вклад в ее вычислительные мощности, используя свое устройство. Тем самым, ему гарантируется вознаграждение от токенов проекта.