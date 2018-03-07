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Приволжская магистраль представила концепцию проекта строительства зернового терминала на станции Ершов

Новости
Приволжская магистраль представила концепцию проекта строительства зернового терминала на станции Ершов

5 марта в Саратове делегация Приволжской магистрали приняла участие в работе экономического форума «Движение только вперед!».

В рамках круглого стола «Агропродовольственный рынок: проблемы и перспективы» была представлена концепция проекта строительства зернового терминала на станции Ершов.

– Основной целью данного проекта является создание дополнительных точек для приема, переработки и краткосрочного хранения зерновых грузов в районах, имеющих дефицит элеваторных мощностей, с дальнейшей отгрузкой сельхозпродукции железнодорожным транспортом. Прямое взаимодействие с сельхозпроизводителями позволит снизить транспортную составляющую в стоимости зерна, что, соответственно, отразится на повышении экономической выгоды для аграриев региона, – отметил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

Строительство зернового терминала на станции Ершов позволит оптимально использовать существующие схемы перевозок зерновых грузов и увеличить налоговые поступления в бюджет Саратовской области. Помимо имущественного комплекса станции Ершов Приволжская железная дорога готова предложить для реализации совместных инвестиционных проектов площадки на станциях Аткарск, Анисовка и Иргиз, а также грузовые дворы на станциях Саратов-2, Безымянная и Балаково. Все площадки имеют развитую железнодорожную инфраструктуру и расположены в непосредственной близости от автомобильных трасс.

На «Аллее инвестиционных проектов» также были представлены проекты строительства западного обхода Саратовского железнодорожного узла и реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове.

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Экономический форум «Движение только вперед!» проводится в Саратове впервые. В числе участников форума - инвесторы, собственники и руководители предприятий, предприниматели, а также федеральные парламентарии, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, научного сообщества, всероссийских общественных объединений бизнеса, зарубежные партнеры из Кореи, Ирана, Швейцарии, Китая, Германии, ОАЭ, Франции, Австралии, Беларуси, Армении и Казахстана.