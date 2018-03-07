Саратовские полицейские задержали мошенника

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В ходе оперативной информации сотрудниками ДПС У МВД России по городу Саратову ночьюя был остановлен автомобиль ВАЗ 2112 под управлением мужчины, 1976 года рождения.В ходе обыска в салоне автомашины сотрудниками следственно-оперативной группы были обнаружены различные документы с персональными данными граждан, сотовые телефоны, фрагменты страниц паспортов с указанием мест прописки на территории г. Москвы.Оперативниками ОП№4 в составе УМВД России по городу Саратову установлена причастность задержанного к совершению серии мошенничеств. Одной из жертв злоумышленника стала жительница Москвы. Женщина, увидев на одном из сайтов объявление о сдаче квартиры, связалась с предполагаемым владельцем, который попросил с нее предоплату за несколько месяцев вперед. Потерпевшая перевела на счет злоумышленника около 90 тысяч рублей. Как в последствие оказалось, указанная квартира принадлежала другим собственникам и не сдавалась для проживания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.Сотрудниками уголовного розыска была установлена схема мошеннических действий, по которой работал подозреваемый. Мужчина для придания легитимности своих действий, изготавливал документы о праве собственности на жилые помещения в г. Москве, указывая в них вымышленные фамилии собственников и адреса. Ксерокопии документов он размещал на сайтах объявлений о сдаче жилья в столице. Получив предоплату от жертв в виде переводов на различные банковские счета, подозреваемый переставал выходить на связь.В настоящее время задержанный дал признательные показания. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает!Избежать мошеннических действий с арендой квартиры можно при соблюдении некоторых правил:составление договора – обязательное условие заключения сделки, низкая цена на аренду всегда должна настораживать.При поиске жилого помещения будьте бдительны, проверяйте сведения, предоставленные собственником. Внимательно читайте договор, который будет заключен. Учтите, что лучше потратить больше времени на поиск квартиры, чем остаться без денег.Если Вы или Ваши близкие стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции!