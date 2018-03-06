«Кабель.РФ» и «Камкабель» создали совместный 3D-видеоролик
Совместный 3D-видеоролик о правилах подключения люстры создали специалисты компании «Кабель.РФ» и ООО «Камский кабель» в рамках информационного сотрудничества.
Ролик, предназначенный для всех, кто хочет самостоятельно провести монтаж устройства и просто улучшить свои знания в области электротехники и электрики, уже запущен на YouTube-канале (https://youtu.be/GQzng5sCRvY).
Создатели видео предупреждают, что все работы необходимо проводить, тщательно соблюдая все правила безопасности и используя только кабельно-проводниковую продукцию отличного качества. Далее пошагово показан процесс подключения люстры, предваряемый сведениями о необходимых материалах и инструментах: демонстрируется подключение люстры с одной и двумя группами ламп через двухклавишный выключатель и диммер. Рекомендуется применять для монтажа кабели ВВГ-Пнг-LS и ВВГнг-LS производства ООО «Камский кабель», так как они соответствуют всем требуемым стандартам.