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На Волжской состоятся очередные литературные чтения

Новости
На Волжской состоятся очередные литературные чтения

На Волжской состоятся очередные литературные чтения.

На сей раз они посвящены Международному женскому дню.

Присоединиться к акции приглашаются все желающие.

Чтения состоятся завтра, 7 марта. Организатор - общественная организация «Творческая молодежь». Мероприятие состоится на перекрестке улиц Волжская и Соборная у трамвая «Семен». Начало в 17.00.

Выступят резиденты «Творческой молодежи» и студенты Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова. Кроме того, любой желающий сможет поделиться своим творчеством с окружающими.

Организаторы мероприятия обещают сюрпризы и поздравления для девушек.