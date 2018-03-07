На Волжской состоятся очередные литературные чтения
На Волжской состоятся очередные литературные чтения.
На сей раз они посвящены Международному женскому дню.
Присоединиться к акции приглашаются все желающие.
Чтения состоятся завтра, 7 марта. Организатор - общественная организация «Творческая молодежь». Мероприятие состоится на перекрестке улиц Волжская и Соборная у трамвая «Семен». Начало в 17.00.
Выступят резиденты «Творческой молодежи» и студенты Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова. Кроме того, любой желающий сможет поделиться своим творчеством с окружающими.
Организаторы мероприятия обещают сюрпризы и поздравления для девушек.