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В Саратове прошел этап Кубка ФТР по акватлону

Новости


5 марта в Саратове в манеже Дворца спорта беговым сегментом завершился этап Кубка ФТР по триатлону в дисциплине акватлон и открытые областные соревнования по акватлону среди юниоров и юниорок 18-19 лет, юношей и девушек 15-17, 13-14 лет.

Накануне, напомним, спортсмены соревновались в плавании на дистанциях 100, 500 и 1000 метров.

По итогам двух соревновательных дней были показаны следующие результаты:

юниоры 1999-2000 г.р. бег 5000 м + плавание 1000 м:

Федосеев Дмитрий (Волгоградская область) — 27:39,7;
Кондрашов Даниил (Саратовская область) — 28:04,0;
Кривец Илья (Саратовская область) — 28:32,1;
юниорки 1999-2000 г.р. бег 5000 м + плавание 1000 м:

Нагорная Валерия (Волгоградская область) – 35:15,7;
Шувалова Татьяна (Нижегородская область) – 36:22,8;
юноши 2001-2003 г.р. бег 2500м + плавание 500 м:

Колобродов Денис (Волгоградская область) – 13:29,0;
Глейкин Денис (Волгоградская область) – 13:35,4;
Зайцев Федор (Саратовская область) – 13:51,5;
девушки 2001-2003 г.р. бег 2500 м + плавание 500 м:

Лукьянова Элина (Саратовская область) – 16:32,2;
Харченко Линда (Москва) – 17:09,2;
Мыслицкая Елизавета (Саратовская область) – 17:22,0%;
юноши 2004-2005 г.р. бег 2500м + плавание 500 м:

Спиридонов Антон (Саратовская область) – 15:18,7;
Кондрашов Егор (Саратовская область) – 15:25,3;
Титаев Андрей (Саратовская область) – 15:52,7;
девушки 2004-2005 г.р. бег 2500 м + плавание 500 м:

Захарова Дарья (Волгоградская область) – 15:20,4;
Широкова Елена (Саратовская область) – 18:28,6;
Лимонова Александра (Москва) – 18:53,5;
юноши 2006-2008 г.р. бег 500 м + плавание 100 м:

Хашев Артем (Саратовская область) – 02:56.4;
Крюков Яков (Саратовская область) – 03:02,2;
Курбацкий Евгений (Москва) – 03:05,6;
девушки 2006-2008 г.р. бег 500 м + плавание 100 м:

Милованкина Анна (Саратовская область) – 02:45,0;
Гафарова Камила (Саратовская область) – 02:55,1;
Коченюк Александра (Саратовская область) – 03:00,2.

Сообщает пресс-служба министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области.