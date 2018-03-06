6 марта 2018 19:00 ВТОРНИК
Новости
17:20 | 06 марта
На Волжской состоятся очередные литературные чтения
16:31 | 06 марта
«Кабель.РФ» и «Камкабель» создали совместный 3D-видеоролик
16:00 | 06 марта
Проводится доследственная проверка по факту гибели в огне жителя Алгайского района
14:45 | 06 марта
Филармония имени Альфреда Шнитке приглашает на праздничные концерты
13:27 | 06 марта
В Саратове начинается реализация единых проездных на апрель
12:31 | 06 марта
Во время пожара погиб 31-летний мужчина
11:39 | 06 марта
В СОМК открылась фотовыставка Алексея Гуськова «От Карла Маркса до Ивана Слонова»
10:46 | 06 марта
Леонид Слуцкий: заявления США — очередная бездоказательная ложь
09:53 | 06 марта
Электричка Анисовка – Лопуховка временно меняет расписание
09:00 | 06 марта
Областная филармония готовится к проведению конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Проводится доследственная проверка по факту гибели в огне жителя Алгайского района

Новости
Проводится доследственная проверка по факту гибели в огне жителя Алгайского района

Вчера в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении после тушения пожара в частном доме, расположенном в селе Варфоломеевка Александрово-Гайского района, тела хозяина жилища, 1955 года рождения, с признаками термического воздействия, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

По данному факту Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области начал доследственную проверку.

"Следствием не исключает, что возгорание могло произойти ввиду неосторожного обращения с огнем при курении. Родственники мужчины, проживающие по соседству, заметили задымление, в связи с чем обратились в службу спасения и правоохранительные органы.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение!", - уточняет пресс-служба ведомства.