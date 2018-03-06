Проводится доследственная проверка по факту гибели в огне жителя Алгайского района
Вчера в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении после тушения пожара в частном доме, расположенном в селе Варфоломеевка Александрово-Гайского района, тела хозяина жилища, 1955 года рождения, с признаками термического воздействия, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.
По данному факту Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области начал доследственную проверку.
"Следствием не исключает, что возгорание могло произойти ввиду неосторожного обращения с огнем при курении. Родственники мужчины, проживающие по соседству, заметили задымление, в связи с чем обратились в службу спасения и правоохранительные органы.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение!", - уточняет пресс-служба ведомства.