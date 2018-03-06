Филармония имени Альфреда Шнитке приглашает на праздничные концерты
Саратовская филармония поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем и приглашает на праздничные концерты.
7 марта состоится премьерная программа оркестра духовых инструментов "Волга-Бэнд" из музыки Александра Зацепина к популярным кинофильмам "31 июня", "Бриллиантовая рука", "Земля Санникова", "Иван Васильевич меняет профессию". В концерте примут участие Ирина Левина, Ольга Алакина, Александр Корнеев, Евгений Сафонов.
8 марта фольклорный ансамбль "Балаган" Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке представит программу "Ах, любовь, любовь!"